Gli echi della vittoria del centrodestra in Umbria arrivano in Romagna, Morrone: "Non possiamo fermarci"

Gli echi della vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Umbria arrivano anche in Emilia Romagna, chiamata al voto per eleggere il governatore regionale il 26 gennaio. Eclama il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna: "Hanno vinto la democrazia, la libertà e la volontà degli elettori umbri di voltare pagina, bocciando la classe politica conservatrice del Partito democratico e l’alleanza innaturale con il M5s, che ne esce devastato. Oltre 20 i punti percentuali di distacco di Donatella Tesei, candidata leghista della coalizione di centrodestra e oggi governatrice della Regione Umbria, dal candidato di Pd e M5s: una vittoria netta e schiacciante. A Donatella rivolgiamo i nostri più affettuosi e fraterni auguri e i complimenti per l’ottimo risultato".

Le elezioni regionali in Umbria, prosegue Morrone, "hanno sancito l’ennesima sonora sconfitta delle politiche e delle scelte del Pd, che è certamente un partito ancora strutturato nei territori regionali, ma non ha il polso della situazione locale e nazionale ed è completamente scollato dai sentimenti e dalle vere necessità delle popolazioni, perfino dei suoi elettori. D’altra parte, è anche un partito devastato dalle lotte di potere interne, dalle scissioni, dall’autoconservazione di classi dirigenti obsolete e dalla falsa convinzione di essere la misura etica, morale e culturale del paese".

Bordate anche contro il Movimento 5 Stelle: "Quanto ai 5 stelle, è evidente il fallimento dell’alleanza di un movimento ‘antisistema’ con il partito del ‘sistema’ per antonomasia. Gli elettori grillini non hanno evidentemente digerito questo tradimento e lo hanno esplicitato chiaramente - conclude Morrone -. Quanto al successo indiscusso della Lega, appare evidente che il nostro progetto per il futuro del paese è condiviso dalla gente. Oggi è una giornata di festa per la democrazia, ma non possiamo fermarci: siamo al lavoro per liberare anche l’Emilia e la Romagna".