Governo, chiuse le consultazioni di Marco Di Maio: "Maggioranza contraria ad accordo con M5S"

Il parlamentare romagnolo ha consultato per via telematica i propri sostenitori tramite la sua newsletter: "Anche tra chi è disponibile all'accordo, 'no' a Di Maio premier". Oltre 700 persone hanno partecipato allaconsultazione telematica lanciata dal deputato Marco Di Maio sulla situazione politica nazionale. Attraverso i lettori della propria newsletter, il parlamentare romagnolo ha voluto sondare gli umori dei propri elettori a proposito delle dinamiche sulla formazione del nuovo Governo. Con una nuova newsletter ha restituito ai partecipanti l'esito della consultazione. "Il quesito ruotava principalmente attorno all'ipotesi di intesa con il Movimento 5 stelle e ho raggruppato le risposte ricevute in tre classi . spiega -: contrari a qualsiasi forma di accordo, possibilisti e disponibili a discuterne, favorevoli all'accordo. Le opinioni sono così raggruppate: 59% contrari a qualsiasi accordo; 28% possibilisti e disponibili a discuterne; 13% favorevoli all'accordo".

Il parlamentare, rieletto direttamente sul territorio grazie alla vittoria nel proprio collegio uninominale dove era candidato senza 'protezioni', spiega che "ci sono due fattori comuni a pressochè tutte le risposte, ad eccezione di chi si è detto favorevole all'accordo: la preoccupazione per gli effetti che lo stallo politico può avere sulle prospettiva dell'Italia e l'impossibilità di discutere (ancor prima che parlare di accordi) se il punto di partenza sono le poltrone e in particolare quella di presidenza del consiglio. In poche parole, anche chi è disponibile a discutere all'accordo non accetta che venga imposto Luigi Di Maio come presidente del consiglio".

"Da questo test, che non ha certamente valore statistico ma è indicativo di cosa pensa un pezzo dell'elettorato - commenta il deputato -, si evince chiaramente che c'è una grande voglia di partecipazione e coinvolgimento: i risultati e il metodo adottati saranno messi a disposizione dei vertici nazionali del mio partito con l'auspicio che si possa adottare una formula analoga per dare la possibilità a tutti i nostri elettori di dire la propria".

Il parlamentare romagnolo si sbilancia anche a proposito della strada che sarebbe più congegnale seguire. "La mia personale posizione è contraria ad un accordo con i 'cinque stelle' - afferma - perchè ritengo troppo profonde le differenze; tuttavia non sarei contrario a 'vedere le carte' solo a patto che si rispettino due condizioni preventive: sgombrare il tavolo da nomi di candidati premier e confermare tutte le principali riforme di questi anni, che stanno producendo risultati tangibili anche se ancora incompleti. Correggere ciò che non funziona sì, cancellarle come, invece, è stato detto proprio no".

"Se siamo arrivati a questo punto a oltre 50 giorni dalle elezioni - conclude Di Maio -, non lo si deve alla legge elettorale (con i risultati del 4 marzo, nessun sistema elettorale avrebbe assicurato maggioranze certe in parlamento, come hanno dimostrato diversi studi), ma unicamente all'incapacità di trovare un accordo da parte delle forze che hanno vinto le elezioni. Centrodestra e Movimento 5 stelle sommati fanno il 70% dei consensi nelle urne e dei seggi parlamentari: numeri che hanno usato per spartirsi tutte le poltrone disponibili tra Camera e Senato, a dimostrazione che se volessero una maggioranza ci sarebbe e sarebbe pure molto ampia".