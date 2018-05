Governo o elezioni, Marco Di Maio: "Seguire il presidente Mattarella"

Lo spettro delle elezioni a poco più di due mesi dalla chiamata alle urne per la formazione del nuovo governo. Niente da fare dopo settimane e settimane di consultazioni dal capo dello stato Sergio Mattarella. L'Italia è ferma al palo: nessuna maggioranza in parlamento, nessuna disponibilità da parte dei vincitori (Movimento 5 stelle e centrodestra) a trovare un accordo per dare un governo politico al Paese. La palla è passata nelle mani del presidente della Repubblica, il quale, al terzo giro di consultazioni, ha deciso di prendere una sua iniziativa.

Chiarisce il deputato Marco Di Maio nella sua newsletter: "Non si conoscono i dettagli, ma un quadro generale è stato delineato: conferirà l'incarico di formare un governo politicamente 'neutro' che si presenterà in parlamento per ottenere la fiducia delle forze politiche fino a che queste non avranno trovato l'intesa tra loro per far nascere una maggioranza solida oppure fino alle elezioni, che si potrebbero svolgere ai primi del 2019, subito dopo l'approvazione della manovra finanziaria. Se il parlamento non voterà la fiducia a questo governo neutrale, si potrà votare a metà luglio (il 22) o "nei primi giorni d'autunno", sostanzialmente tra la fine di settembre (il 30) e l'inizio di ottobre (il 7)".

"Il Partito Democratico - chiarisce il deputato dem forlivese - sosterrà questo tentativo di Mattarella e lo trovo giusto perchè, come si è detto sempre, dare un governo all'Italia è doveroso e fare ricorso al senso di responsabilità, anche se per un limitato periodo di tempo, a questo punto, è irrinunciabile; fino ad oggi si è atteso che i vincitori (che piaccia o meno, tali sono stati avendo preso l'uno il 32% e l'altro il 37% alle ultime elezioni) si mettessero d'accordo. Hanno fallito su tutta la linea portando il Quirinale ad assumere una iniziativa inedita e che tutti dovrebbero sostenere per rispetto nei confronti del Paese e degli elettori. Purtroppo pare non sia così, ma attendiamo gli atti in parlamento".

Di questo Di Maio ne parlerà venerdì in una serata organizzata alla Sala Blu di via Paulucci Ginnasi, 17 a Forlì (zona piscina). L'appuntamento è alle 20.30: "Sarà un'occasione pubblica per fare il punto della situazione e confrontarci sul da farsi - conclude il deputato -. Se torneremo al voto, potrebbero esserci presto anche decisioni importanti da prendere che ci riguardano".