Un governo Pd-M5S? Morrone: "Un pastrocchio, come lo spiegano agli italiani"

Giovedì può essere una giornata decisiva, o comunque importante per la crisi di governo che tiene in stallo il paese. Saliranno infatti al Colle per le consultazioni col presidente della Repubblica Mattarella, i principali partiti, tra cui Lega, Pd e M5S.

Mercoledì è arrivata un'importante apertura del Pd al M5S, dando mandato al segretario Zingaretti di trattare per "un governo di svolta" sulla base di 5 punti riguardanti in particolare l'Unione Europea, i migranti e la sostenibilità ambientale.

Per ora resta alla finestra la Lega che teme "l'inciucio" Pd-M5S. Non usa mezzi termini il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone: "Un governo Pd-M5S? Sarebbe una barzelletta, come lo spiegano agli italiani? Verrebbe fuori un pastrocchio in cui la maggioranza parlamentare sarebbe la minoranza del Paese. Sarebbe un'agonia, non credo che Zingaretti possa sottomettersi ai diktat di Renzi".

Cosa chiederà Salvini a Mattarella?: "Di andare a votare subito". Il sottosegretario non ritiene che il leader della Lega abbia sbagliato il timing della crisi: "Abbiamo governato 14 mesi ottenendo dei risultati, poi è iniziata la politica dei no, sulle infrastrutture, sull'abbassamento delle tasse. Noi volevamo durare cinque anni ma è stato giusto staccare la spina". "E' stata un'esperienza di governo innovativa - prosegue Morrone - poi sono iniziati i no perché il Movimento 5 Stelle è diviso su molti temi ed è diventato debole. Salvini è stato lungimirante, di solito si tira a campare per mantenere le poltrone".

Ma questa crisi di governo può avere ripercussioni sulle prossime elezioni regionali?. "Le regionali sono una partita aperta, noi con Lucia Borgonzoni corriamo per vincere. Bonaccini ha dimostrato di essere nervoso negli ultimi tempi. Assurdo l'attacco dell'assessore Corsini a Salvini, sulla questione di Cervia, visto che si tratta di fondi che sono di competenza regionale". "Se davvero ci sarà un governo Pd-M5S - conclude Morrone - fossi in Bonaccini non mi candiderei neanche".