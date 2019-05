Un grande parcheggio scambiatore, il progetto dei Verdi: "Così può rinascere l’ex scalo merci di via Vespucci"

Un grande parcheggio scambiatore al servizio di tutto il centro della città. E l'area è già stata individuata: quella dell’ex scalo merci di via Vespucci. E' il progetto presentato da "Forlì Verde e Solidale". Spiegano i candidati al Consiglio comunale Maria Grazia Creta e Paolo Bertaccini: "La zona misura 125.930 metri quadrati e la scheda progettuale del Poc-Rue prevede che 94.206 metri quadrati siano destinati a strade e parcheggi (circa 36mila metri quadrati) con altrettanto verde di protezione e ulteriori 22mila metri quadrati di aree per verde pubblico e piste ciclabili. Insomma la previsione di un intervento che necessariamente ha dovuto tenere conto della natura dei luoghi e della collocazione".

"Non si tratta solo di dimensionamento e destinazioni non più attuali - viene aggiunto - L’area in questione per la scarsissima accessibilità, racchiusa come è da un perimetro continuo di edifici e dalla ferrovia, per il rumore provocato dalla infrastruttura ferroviaria, per il fatto che si trova ad una quota sopraelevata di 5 o 6 metri rispetto all’intorno su un terrapieno di cui non si conosce la natura e per l’uso attuale di cantiere deposito per i lavori ferroviari richiede di essere ripensata totalmente. Proponiamo che sia posta nuovamente al servizio della città, ripristinando in parte le funzioni di area necessaria alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, parte a verde alberato per l’azione di mitigazione del calore, del rumore e di riduzione degli inquinanti che gli alberi possono assicurare, destinandone infine una superficie di circa 25mila metri quadrati per mille posti auto per un grande parcheggio scambiatore che fra l’altro non necessiterebbe di particolari interventi essendo già l’area in questione totalmente pavimentata".

"Il parcheggio sarebbe comunque di veloce attuazione - viene aggiunto -. In attesa del perfezionamento di qualsivoglia ridefinizione della funzione generale dell’area secondo queste o altre previsioni, comunque da definire anche attraverso valutazioni più ampie, si può promuovere un accordo con Ferrovie dello Stato che ne consenta l’uso immediato". Quindi una stoccata all'amministrazione comunale uscente e al candidato sindaco di Forlì SiCura, Marco Ravaioli, sul piano del traffico: "E' stato sbandierato ai giornali e dato per fatto 2 anni fa, ma non è stato portato a termine per manifesta inadeguatezza. La sola cosa fatta realmente è stato il riportare 2 linee di bus a ripassare dal centro, peraltro decisione presa sulla spinta di 2500 firme raccolte dai cittadini (su una petizione “ispirata” dai Verdi).

E ancora: "Non possiamo fare a meno di mettere in evidenza la contraddizione clamorosa di chi si erge e autodefinisce paladino del centro storico, l’autore della sua rinascita, il suo rivitalizzatore e nello stesso tempo ha votato a favore, senza battere ciglio, della inaccettabile nuova previsione di centri commerciali del Poc, vero strumento killer di ciò che rimane in centro e veri moltiplicatori del traffico motorizzato privato". Concludono: "La nostra proposta non trova spazio nei propositi delle altre formazioni politiche, a cominciare da quella di chi ha esposto con dovizia di particolari come saranno i trasporti del futuro a Forlì e dintorni, con tanto di tramvie, quarti lotti di tangenziale verso Faenza ed altre gratuite proposte. La rivisitazione e riduzione delle previsioni edificatorie non potrà che iniziare da quelle situazioni che per collocazione e natura dei luoghi si manifestano del tutto inadatte per nuovi insediamenti residenziali o commerciali e che nel contempo possono prestarsi a svolgere funzioni importanti e vitali per la città".