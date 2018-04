I Radicali avviano la loro assemblea costituente per ricostituirsi in Romagna

Sono quasi due anni che è morto Marco Pannella, leader storico dei Radicali in Italia. Il gruppo politico tenta di ricostituirsi in Romagna. Venerdì si terrà, infatti, un incontro pubblico per l''Assemblea Costituente di Radicali Romagna, “per proseguire le battaglie di libertà e diritto della galassia radicale”, spiega una nota. L'incontro è in via Cesare Albicini 11 alla libreria Cartacanta di Forlì, alle 21.