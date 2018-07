I Repubblicani dicono “no” alla proposta di reintrodurre l’obbligo della presenza del crocifisso nei luoghi pubblici

I Repubblicani per bocca del vice segretario nazionale e segretario regionale del Pri, il cesenate Renato Lelli, dicono un chiaro “no” alla proposta presentata alla Camera da diversi esponenti di primo piano della Lega di reintrodurre l’obbligo della presenza del crocifisso nei luoghi pubblici . “Noi crediamo nella laicità dello Stato – sostiene il rappresentante dell'edera - che significa rispetto di tutte le religioni e libertà di professarle. I principi fondamentali della Costituzione fissano l’eguaglianza di tutti i cittadini e di tutte le religioni di fronte alla legge”. “In Italia non esiste una religione di Stato, ma un credo professato da una buona parte degli italiani - afferma Renato Lelli - che hanno pieno diritto di esporre i loro simboli nei locali religiosi. Gli spazi pubblici devono invece rimanere neutri rispetto ai principi religiosi, mantenendo solo l’esposizione dei simboli dello Stato (la bandiera e la foto del Presidente della Repubblica). Le libertà civili conquistate negli anni non possono essere cancellate, riportandoci indietro negli anni allo Statuto Albertino”. A questo proposito e al miglioramento delle conoscenze dei vari credo religiosi sarebbe auspicabile, secondo il vice segretario del Partito Repubblicano italiano, che i parlamentari si facciano piuttosto promotori di proposte come quelle di coinvolgere le scuole in un progetto educativo di migliore conoscenza delle religioni più diffuse. La classica ora di religione dedicata all'insegnamento della religione cattolica, ora facoltativa per gli studenti, dovrebbe essere trasformata in ora obbligatoria di insegnamento di storia e cultura delle religioni in modo tale da rendere i giovani aperti al confronto tra credi diversi, oggi più che mai necessario se vogliamo lavorare per creare realmente una società in cui le religioni assumano una funzione di incontro e non di scontro fra civiltà.