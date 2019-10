I Socialisti forlivesi hanno un nuovo segretario: è Luca Pellegri

Venerdì al Ristorante “Il Bidentino” a Meldola si sono dati appuntamento i Socialisti del territorio Forlivese con amici e simpatizzanti per un incontro conviviale e per svolgere il proprio Congresso. Tra gli ospiti il sindaco Roberto Cavallucci e Giorgio Calderoni, già candidato sindaco per il centrosinistra al Comune di Forlì. L'Assemblea Congressuale del Psi è stata aperta dalla relazione del coordinatore della Segreteria Luca Pellegri, reggente pro tempore dal giugno scorso dopo le dimissioni del segretario Neo Bertaccini.

Dalla relazione e dal successivo dibattito sono emerse le linee politiche che guideranno l'azione socialista sul territorio forlivese: "piena autonomia, massima attenzione ai problemi locali, impegno sulla Statale 67 ed in particolare per il collegamento Forlì-Ravenna; grande impegno verso la presenza Universitaria per consolidarla ed integrarla sempre di più nel tessuto economico e sociale al fine di fare dell'Ateneo un polo catalizzatore di alta formazione, sviluppo e progresso per tutti i cittadini; difesa dell' Occupazione e dei fondamentali servizi alle famiglie ed ai cittadini; e forte sensibilità verso temi ambientali, come necessari motori di progresso per un futuro sempre più sostenibile nel rispetto degli equilibri tra uomo e natura".

Al termine il Congresso ha eletto segretario di federazione Pellegri, membro della direzione nazionale Psi, confermato come tesoriere iLibero Montesi, ed ha eletto il direttivo di Federazione, formato da Quinto Biondi (consigliere comunale ed assessore al Bilancio, Personale, Sicurezza a Castrocaro), Andrea Cuni (consigliere comunale e capogruppo del centrosinistra al Comune di Meldola), Sauro Urbini (presidente Asp dell'Unione dei Comuni), Paolo Bertaccini (ex Consigliere Comunale a Forlì), Roberto Zita, Daria Catapano, Yuri Leonardi, Enzo Tampieri, Giovanni Ravaioli, Bruno Conficoni, Giorgio Ruffilli, Gabriele Fabbri, Alessandro Guidi, Pierangelo Valentini, Maria Vittoria Ponzanelli,Azelio Tassani e Anna Pedrelli.