I Verdi: "Cura per beni comuni, abbiamo ripulito il sagrato della chiesa del Carmine"

Nell'ambito delle iniziative elettorali i Verdi hanno ripulito il sagrato della chiesa del Carmine. La manifestazione si è tenuta lunedì pomeriggio. Spiega una nota: “Noi Verdi pensiamo che la città debba tornare a essere un bene comune da rispettare e curare anche attraverso forme di collaborazione diretta con i cittadini e con il prezioso tessuto associativo di cui è ricca per favorire la coesione sociale e la dimensione di comunità. Intendiamo opporci in ogni modo a tutto quanto possa indurre i cittadini a comportamenti incivili e lesivi della comunità a cui appartengono, contrastando il dilagare di azioni del tipo di quelle che stanno verificandosi contro l’applicazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Pensiamo che dare l'esempio possa essere positivo e di stimolo”.

“Un esempio positivo è stato dato dai ragazzi di Fridays For Future di Forlì che venerdì hanno raccolto una enorme quantità di cicche di sigaretta buttate a terra da cittadini poco attenti, un altro esempio è stato messo in atto dal Comitato promotore per la salvaguardia degli Alberi di Forlì che pochi giorni fa ha piantato un albero intitolato a Greta in una aiuola vuota in corso Diaz. Questo è il volontariato più autentico, quello che ha qualcosa da insegnare, quello che non richiede sovvenzioni per fare qualcosa. Noi ci siamo presi cura del sagrato della chiesa del Carmine, sommerso dall'erba che nessuno taglia più”.