Idee per Meldola festeggia la vittoria del neo sindaco Roberto Cavallucci

Giovedì, a partire dalle ore 20, Idee per Meldola organizza nella sede del Comitato Elettorale in via Roma, area Loggiato Comunale, un momento insieme a Roberto Cavallucci, sindaco del Comune di Meldola, per incontrare e ringraziare tutte le cittadine e tutti i cittadini meldolesi. La serata sarà allietata dalla musica di Raffa DJ e da un momento conviviale open air.