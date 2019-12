"Il maxi Babbo Natale oscura il monumento ai Caduti": si accende la polemica

"La giunta di Forlì mostra nuovamente mancanza di senso delle istituzioni, di rispetto per la storia e la memoria, e decide di piazzare un enorme pupazzo di Babbo Natale proprio davanti ad uno dei luoghi simbolo della città, il Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre al centro di Piazzale della Vittoria". Il consigliere comunale Massimo Marchi (Italia Viva) contesta la scelta della giunta forlivese di erigere un enorme simbolo natalizio al centro del Piazzale dedicato ai caduti di tutte le guerre, così da nasconderne il monumento centrale.

"Sappiamo bene che ci sono molti temi su cui la città deve dibattere - prosegue Marchi - ma da queste attenzioni (o meglio non attenzioni) si comprende la scarsa sensibilità di questa amministrazione. Come ci hanno fatto notare molti cittadini stupiti dal maxi pupazzo piazzato all'ingresso di Forlì proprio davanti al simbolo storico della nostra città".

"Vogliamo capire il criterio con il quale l’attuale giunta ha deciso di posizionare le luminarie - incalza il Consigliere Marchi - valorizzando i campanili e nascondendo i monumenti civili della città. Sarà difficile trasmettere il senso delle istituzioni e del loro valore ai giovani se si continua a sfregiarne la storia ed i simboli monumentali. Chiederò chiarimenti nelle sedi opportune per rispetto di tutti i cittadini di Forlì e di tutti i caduti per l’unità e la libertà dell’Italia, celebrati in questo monumento".