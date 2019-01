Il candidato sindaco Gianluca Zattini chiede un incontro col vescovo

"Abbiamo chiesto un incontro al Vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, per portare la nostra partecipe presenza in vista di due date imminenti per la vita della chiesa locale: il 56° anniversario della morte di Benedetta Bianchi Porro, che sarà presto beatificata a Forlì, e la festa della Madonna del Fuoco, patrona della nostra città. Coglieremo l’occasione per riaffermare con il Vescovo le convergenze che vi sono e devono esistere fra due istituzioni importanti come l’ente locale e la diocesi, soprattutto sui temi etici e su ciò che la politica può fare in spirito di servizio per la comunità": con queste parole il candidato sindaco della coalizione di centrodestra a Forlì, Gianluca Zattini, comunica la volontà di incontrare a breve il Vescovo di Forlì.

"Riteniamo necessario, incardinare già oggi nel rapporto fra ruoli istituzionali diversi (laico amministrativo ed ecclesiastico) una prassi ispirata al rispetto reciproco ed all’ascolto, piuttosto che alla politica urlata o al disinteresse. E siamo convinti che una proposta di buon governo della città passi anche attraverso il dialogo, continuo , sincero ed anche trasparente tra chi riveste ruoli di rappresentanza indirizzato al bene comune ed al progresso, mai disgiunto dalla tradizione, della nostra collettività": conclude il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Gianluca Zattini.