Il congresso dei socialisti al ristorante "Il Bidentino"

Venerdì 25 ottobre ore 20,00 presso i locali del ristorante " Il Bidentino" di Meldola si terrà il tradizionale incontro conviviale dei socialisti con amici e simpatizzanti. Saranno presenti per l'occasione anche il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e Giorgio Calderoni Già candidato a sindaco per il centro-sinistra al comune di Forlì.Seguirà poi l'assemblea congressuale dei socialisti del territorio forlivese per il rinnovo degli organi dirigenti. Saranno al centro del dibattito il nuovo quadro che si è determinato a livello nazionale col cambio di governo, la situazione locale a seguito dei risultati delle elezioni del maggio e giugno scorsi, nonchè le imminenti prossime elezioni regionali dell'Emilia-Romagna.