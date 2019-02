Il deputato Marco Di Maio presenta il bilancio annuale. Ci sarà anche l'ex ministro Carlo Calenda

Appuntamento per sabato alle 15 alla Fondazione "Dino Zoli" (Viale Bologna, 288 - Forlì) con il consueto evento annuale organizzato dal deputato Marco Di Maio per fare il punto sull'attività svolta. Quest'anno l'evento, giunto alla sua sesta edizione, avrà come ospite Carlo Calenda, già ministro dello Sviluppo Economico e promotore del manifesto "Siamo Europei". Al manifesto e alla presentazione del suo libro sarà dedicata la seconda parte dell'appuntamento, che è aperto a tutti i sostenitori e simpatizzanti.