Il deputato Morrone al Centro "Don Bosco": "Un’eccellenza al passo con i tempi"

Visita del neo deputato della Lega Jacopo Morrone al Centro di Formazione Professionale “Don Bosco” di Forlì. Mercoledì mattina si è svolto un incontro promosso da Sergio Barbiero, attuale direttore responsabile del centro di formazione forlivese. Per il deputato della Lega si tratta di "una delle più importanti istituzioni del nostro territorio che favorisce l’inserimento lavorativo e la crescita professionale di migliaia di giovani". "Il centro - spiega Morrone - è un’eccellenza nel campo della formazione professionale e del sistema educativo. In questi anni le attività didattiche e i corsi di formazione hanno tenuto il passo con gli sviluppi tecnologici, le esigenze e la domanda del mercato del lavoro".

"Il centro Don Bosco rappresenta uno dei fiori all’occhiello nel panorama dell’avviamento professionale forlivese - chiosa il parlamentare del Carroccio -. Per questo motivo e nella consapevolezza che i nostri ragazzi rappresentano una risorsa impareggiabile in termini di investimento per il futuro e la crescita del nostro territorio, auspico da parte di tutte le Istituzioni regionali il massimo dell’impegno nei confronti di questa realtà cittadina che, a dispetto degli anni, investe e si perfeziona nel campo della specializzazione professionale".