Il direttore dello Ior Fabrizio Miserocchi in diretta Facebook 'ospite' di Marco Di Maio

Sarà Fabrizio Miserocchi, direttore generale dello Ior (Istituto oncologico romagnolo), il prossimo ospite dei "dialoghi con", curati dal deputato romagnolo Marco Di Maio in diretta sulla propria pagina Facebook "http://fb.com/dimaiomarco". L'appuntamento è per mercoledì, alle 9. Nel corso della conversazione si parlerà del ruolo centrale della rete della solidarietà in questa fase di crisi, dell'attività dello Ior, dello sviluppo della facoltà di Medicina in Romagna, del terzo settore e dei temi che emergeranno da commenti e interventi degli ascoltatori in diretta. L'appuntamento successivo sarà, come ogni sabato pomeriggio, per sabato alle 14.30 col professor Claudio Vicini per fare il punto della situazione sull'emergenza sanitaria e non solo. Sempre sulla pagina Facebook del deputato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.