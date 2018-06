Il futuro dell'avvocatura, Morrone: "I problemi ci sono. Sfide importanti"

"Voglio invitare i giovani a riflettere sul valore della professione di avvocato. Una professione tuttora prestigiosa, che deve essere anche uno stile di vita, una vocazione e un servizio nei confronti della comunità e delle persone, certamente clienti, ma in primo luogo persone, che si rivolgono a noi perché stanno vivendo difficoltà e affrontando problemi che noi professionisti dobbiamo aiutare a risolvere, con grande senso di responsabilità”. Lo ha dichiarato Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia partecipando giovedì mattina a Roma all’incontro organizzato da Cassa Forense, intitolato “Il presente e il futuro dell’avvocatura tra Italia e Europa”.

Morrone, che esercita la professione di avvocato, ha riconosciuto che “i problemi esistono e sono noti, dal numero crescente di avvocati che innesca una eccessiva concorrenza, alla necessità di un continuo aggiornamento e alla difficoltà di crescita professionale per finire alle disfunzioni del sistema giudiziario. Ma sono certamente i colleghi più giovani che si trovano a dover affrontare più difficoltà, non ultima quella dell’emancipazione economica. Sono sfide importanti di non immediata soluzione. Ma abbiamo fiducia e voglia di fare. In primo luogo, puntando a restituire fiducia agli italiani nella giustizia, che deve garantire equamente e pienamente la tutela dei diritti dei cittadini”.