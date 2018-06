Il giornalista Caruso a Salotto blu: "A Forlì e Cesena non darei per morto il Pd"

"Sia a Forlì che a Cesena nasceranno liste civiche che si coalizzeranno con il Pd, rafforzando il centro sinistra". Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno, l'esperto giornalista Pietro Caruso ha analizzato le prospettive politiche in vista delle elezioni amministrative che si terranno nel 2019. "Il voto dello scorso 4 narzo - ha detto - parrebbe indicare il tramonto del Partito Democratico. Ma io sarei cauto: sia a Forlì che a Cesena nasceranno liste civiche che si coalizzeranno con il Pd, rafforzando il centro sinistra. A Cesena pare profilarsi la candidatura a sindaco di Enzo Lattuca. Più delicata mi pare la situazione di Davide Drei a Forlì perché, come sappiamo, è oggetto di una istruttoria giudiziaria. Se non sarà prosciolto in tempo utile mi pare difficile che possa essere candidato". La trasmissione andrà in onda domenica alle 23 e 15.