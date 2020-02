Il giornalista De Robertis ospite a Salotto Blu: "Ecco perché la sinistra è in declino"

Pier Francesco De Robertis ha diretto "La Nazione" ed è attualmente editorialista politico del "Quotidiano Nazionale". Ha recentemente pubblicato con Minerva il libro "Berlinguer ti volevo bene", con il quale analizza i dati elettorali dell'ultimo ventennio nelle Regioni che un tempo si definivano "rosse" e descrive le ragioni del distacco tra i partiti di sinistra e una parte della loro antica base elettorale. Ne ha parlato a VideoRegione con Mario Russomanno nel corso della trasmissione che andrà in onda Domenica alle 23.15, commentando anche gli esiti del recente voto in Emilia-Romagna e fornendo una chiave di lettura: " i giornali disponevano di sondaggi che tre giorni prima del voto non erano favorevoli al Presidente Bonaccini. Penso che alcuni errori compiuti da Matteo Salvini e il desiderio di continuità degli elettori abbiano modificato tendenze che apparivano definite".