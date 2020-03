Il gruppo consiliare: "Cinque proposte al sindaco per affrontare l'emergenza"

In vista della seconda conferenza straordinaria dei capigruppo sul tema dell'emergenza Covid-19, fissata per la prossima settimana, Il gruppo consiliare "Forlì e Co" ha ritenuto utile inviare al Sindaco di Forlì un documento con cinque proposte elaborate per fornire un contributo ad affrontare in maniera ancora più condivisa ed efficace la difficile situazione in corso e a tutelare al massimo la salute e il benessere dei nostri concittadini.

"A nostro avviso, vista l'eccezionalità dell'emergenza in corso, è opportuno formalizzare la costituzione di un vero e proprio tavolo di coordinamento ad hoc, che si riunisca periodicamente favorendo la collaborazione di Amministrazione, associazioni economiche e di categoria, organizzazioni sindacali, Forze dell'Ordine, volontariato, USL e rappresentanze consiliari per far fronte alle diverse facce della crisi".

" Suggeriamo che sia valutata la possibilità di appellarsi alle principali imprese del territorio e alle organizzazioni di categoria del mondo produttivo per chiedere una sospensione delle attività lavorative non strettamente necessarie o una loro riduzione, oltre ad un potenziamento delle misure di sicurezza e prevenzione per tutti i lavoratori. Anche sulla base di questo confronto, e con l'aiuto delle parti sociali, sarebbe opportuno predisporre una mappa territoriale relativa alle misure che sono adottate a tutela della sicurezza dei lavoratori all'interno delle aziende forlivesi."

"Per quanto riguarda i dipendenti del Comune, chiediamo di avere aggiornamentisulla situazione effettiva, servizio per servizio, dell'utilizzo dello Smart working e sulla fornitura di Dispositivi di protezione individuale a tutti i dipendenti, in primis a quelli a contatto col pubblico. Giudichiamo inoltre importante avere dati sulla variazione dell'afflusso dell'utenza nei diversi servizi comunali aperti alla cittadinanza, anche al fine di valutare una eventuale apertura al pubblico a giorni alterni o a orario ridotto di questi servizi. Allo scopo di fronteggiare la difficoltà di reperimento di Dispositivi di protezione individuale, in particolare nelle strutture ospedaliere e socio-sanitarie del territorio, chiediamo che il Comune si faccia collettore delle richieste, allestendo una cabina di regia insieme alla Prefettura ed altre istituzioni per favorire il loro soddisfacimento, sia attraverso i canali istituzionali, sia individuando soggetti privati in grado di assicurare il fabbisogno o di riconvertire le proprie produzioni allo scopo di soddisfare l'impellente domanda. Riteniamo inoltre utile proporre un ulteriore potenziamento dei canali di comunicazione istituzionale, valutando la creazione di un punto unico informativo comunale che sia in grado -per via telematica e telefonica- di fornire risposte ai numerosi interrogativi di natura logistico-organizzativa che molti cittadini pongono ogni giorno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.