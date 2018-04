Il leader della Lega Salvini visita al Vinitaly le aziende romagnole

In visita al Vinitaly, la famosa kermesse del settore enogastronomico in svolgimento a Verona, il leader della Lega Matteo Salvini, accompagnato dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ha fatto visita agli stand di due aziende romagnole che partecipano all’evento. "Ancora una volta - commenta Morrone - la Romagna si distingue per la capacità, la tenacia e la passione dei suoi imprenditori e per i prodotti di qualità che sanno fare, qualità che rendono il nostro territorio una delle vetrine delle eccellenze italiane".