"Il lungo '68 in Italia e nel Mondo": si presenta il libro di Marco Boato

Venerdì alle 20,30, alla sala Donati di Corso Diaz 111, Marco Boato presenterà il libro "Il lungo '68 in Italia e nel Mondo. Cosa è stato e cosa resta", edizioni "La Scuola". Interveranno oltre all'autore anche i candidati di "Insieme", Sauro Turroni e Maria Grazia Creta. "Il libro - si legge nell'introduzione - ricostruisce senza rimpianti e con rigore analitico e storico critico, non solo cosa fu il’68 in Irtalia e nel Mondo, ma da cosa nacque, come si caratterizzò il movimento in quell’anno, “epocale” e anche cosa resta a 50 anni di distanza. Un'analisi critica, senza mitologie e demonizzazioni postume, che si rivolge sia alle generazioni adulte o più anziane sia alle nuove generazioni".