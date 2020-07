È intervenuto anche il ministro Elena Bonetti a “Insieme per la ripresa”, l’appuntamento annuale organizzato dal Centro di formazione dell’opera salesiana a Forlì. "Politiche economiche, educative e famigliari non sono mondi distinti, ma sempre più devono integrarsi e interagire - sono le parole del deputato Marco Di Maio, intervenuto all'appuntamento -. Questa è una delle ragioni del nostro impegno per il presente e per il futuro. E il motivo per il quale faccio sempre il possibile per portare il Governo a contatto con questa realtà che è crocevia tra formazione, scuola, impresa, associazionismo, volontariato". "Ripartire, insieme - commenta il ministro -. Una comunità che ha saputo mettere al centro l’educazione e la formazione dei giovani. Una comunità che ha saputo scegliere il coraggio della speranza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.