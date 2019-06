Il neo sindaco Zattini festeggia la vittoria in Piazzetta della Misura

"Festeggiamo insieme". Questa sera, alle ore 20 in Piazzetta della Misura, il nuovo sindaco di Forlì Gian Luca Zattini incontrerà la cittadinanza per un momento di festa e per ringraziare gli elettori e tutti i militanti che si sono impegnati in queste settimane di campagna elettorale, portando al successo la coalizione di centrodestra. "Ringrazio tutti i forlivesi - sono state le prime parole del neo primo cittadino -. Sono sindaco di tutti, di chi mi ha votato e non".