Il Pd forlivese verso le elezioni regionali: "Partiamo con il percorso nei Circoli"

Il Pd forlivese ha completato il percorso di elezioni degli organismi dirigenti a livello territoriale. Martedì si è svolta l'assemblea territoriale nel corso della quale sono state elette la Direzione territoriale, la Commissione di garanzia ed è stata presentata dal segretario territoriale Daniele Valbonesi, la propria segreteria. "Il primo appuntamento che ci attende - ha sottolineato il segretario territoriale dem - è quello delle elezioni regionali del prossimo gennaio, per le quali stiamo già lavorando. Come anticipato, partiremo proprio dai Circoli, nei quali si aprirà il 5 novembre la discussione per raccogliere priorità politiche, supportare la valutazione circa l’operato e l’opportunità di ricandidatura dei consiglieri al primo mandato, ragionare sui temi da affrontare in campagna elettorale, raccogliere, ove emergano, le segnalazioni di potenziali candidature, anche trasversali rispetto al territorio".

Nella prima metà di novembre si svolgeranno le riunioni nei Circoli del territorio. Nel frattempo il segretario Valbonesi si confronterà con le figure istituzionali e rappresentative del territorio e con la Federazione cesenate del Pd, per poi giungere ad una sintesi di proposta programmatica da sottoporre alla Direzione.