Il Popolo della Famiglia protesta contro il progetto di legge sulla "omotransnegatività"

Sarà votato nelle prossime ore il progetto di legge sulla omotransnegatività. Il Popolo della Famiglia ribadisce "il nostro forte e deciso no a questo progetto di legge che limiterebbe la libertà di espressione e di parola e creerebbe le condizioni per una vera e propria etica di stato arcobaleno. Non si tratta certo di una priorità per le famiglie della nostra regione e nemmeno di uno strumento utile alla lotta a ogni tipo di discriminazione: è solo la cambiale della sinistra al mondo arcobaleno in previsione delle elezioni regionali".

"Per questo chiediamo che la Regione dedichi le proprie sedute estive a come realizzare un vero e proprio piano di sostegno alla natalità, anziché prodigarsi per progetti di legge pericolosi e dannosi", commenta Mirko De Carli, coordinatore nazionale Alta Italia del Popolo della Famiglia. Il Popolo della Famiglia di Forlì, annuncia Francesco Farolfi presidente del Circolo locale, “sarà presente con una nostra delegazione”.