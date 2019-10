Il presidente della Provincia: "La fusione tra i Comuni è un ipotesi plausibile"

"Le fusioni tra piccoli comuni torneranno nella agenda politica". E' l'opinione di Gabriele Fratto, sindaco di Bertinoro e presidente della Provincia di Forlì-Cesena. Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno, Fratto ha analizzato la situazione istituzionale locale: "Il fatto che recentemente il Pd abbia petso le amministrazioni comunali di Forli e Predappio, con forti implicazioni anche simboliche, costituisce una dolorosa battuta d'arresto per il partito in cui mi riconosco ma non crea difficoltà nei rapporti. La stima reciproca tra gli amministratori e il perseguimento del bene comune upera le divisioni politiche".

"Piuttosto, in Romagna come ovunque, torna il problema degli assetti amministrativi, tra province indrbolute e unioni dei comuni che spesso non decollano - aggiunge -- E, a costo di sembrare impopolare, affermo che le fusioni tra piccoli comuni torneranno nella agenda politica. Non mi riferisco solo a quelli di montagna". La trasmissione andrà in onda martedì alle 23 e15