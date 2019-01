Il prof Giulio Ecchia e il deputato Marco Di Maio ospiti del Centro Studi "Leonardo Melandri"

Sono due gli appuntamenti nel fine settimana programmati nella sede della Fondazione Garzanti (C.so Repubblica 117) dal centro Studi "Leonardo Melandri" nell'ambito della scuola di formazione alla politica, entrambi di sicuro interesse e spessore, per i temi trattati e per l'esperienza e la professionalità dei relatori. Venerdì, alle 17.30, il professor Giulio Ecchia, economista e docente all'Università di Bologna - campus di Forlì, parlerà di "Innovazioni sociali negli enti locali".

Sabato, alle 9.30, il parlamentare dott. Marco Di Maio, affronterà il tema "Un'efficace comunicazione". "Gli argomenti che verranno illustrati e approfonditi dai nostri relatori - osserva Raffaele Schiavo, presidente del Centro Studi "Leonardo Melandri" - sono centrali nelle dinamiche di sviluppo delle comunità. Il primo, quello delle innovazioni sociali, richiama l'accento sulle disuguaglianze sociali che rappresentano le vere criticità della società mentre per il secondo, quello della comunicazione, non esiste praticamente settore in cui questa tematica non sia al centro di ogni processo relazionale e di conoscenza".