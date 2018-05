"Il punto repubblicano sulla situazione": incontro alla vigilia della festa del 2 giugno

Il Pri forlivese ha organizzato per venerdì alle 18 un incontro al Circolo Mazzini, in Corso della Repubblica 90-b, alla presenza del segretario nazionale della Fgr, Marco Spina. "Considerata l'attuale scenario politico, nonché l'eco di voci dissonanti da essa sollevata, nel 70esimo della nostra Costituzione ed in prossimità di una data significativa come quella del 2 giugno, il PriI forlivese farà il punto repubblicano sulla situazione", si legge nella presentazione dell'incontro.