Il sindaco di Castrocaro ospite a Salotto Blu: "Le unioni dei Comuni vanno ripensate"

Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno, Marianna Tonellato ha affrontato il tema del possibile cambiamento degli scenari politici. "Ribadisco il mio senso di appartenenza al Pd e ai suoi valori - ha detto -, ma metto in preventivo che le elezioni regionali del 2019 possano veder prevalere altre forze. In quel caso la mostra amministrazione dialogherà con interlocutori diversi con sincero spirito di collaborazione". "Questo avviene già - ha aggiunto il primo cittadino - nell'ambito della unione dei Comuni, senza alcun problema. Va invece detto che le unioni, anche quella forlivese, non stanno corrispondendo alle attese e alle esigenze effettive. Così come sono strutturate adesso, duole dirlo, non funzionano molto". La trasmissione andrà in onda venerdì alle 23 e 15.