Il sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini a Salotto blu: "Ci stiamo attrezzando per il futuro, con ottimismo"

Suonano come una nota di ottimismo le parole pronunciate dal sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini al termine della trasmissione condotta da Mario Russomanno su VideoRegione che andrà in onda martedì alle 23.15. Parole riferite specificamente ai programmi di sviluppo della città artusiana ma che tengono conto anche della difficile transizione sanitaria del momento. Figlia di contadini diventati nel tempo imprenditori commerciali, Garavini si mostra sorridente alle telecamere mentre descrive orgogliosamente le tante peculiarità positive che caratterizzano la città artusiana: dalla tradizione gastronomica a quella culturale.

"Dobbiamo ammettere che la nostra allocazione sulla via Emilia ci ha favoriti, vogliamo continuare a progredire anche favorendo ulteriormente le imprese locali". Qualche dubbio il primo cittadino lo esprime invece sul futuro della Unione dei Comuni: "Visto che Forlì uscirà mi pare illogico mantenere una struttura così grande, meglio creare due comunità più omogenee, una per i comuni di pianura e una per quelli di collina ".