Il sindaco di Rocca tra passato, presente e futuro: approfondimento a "Salotto Blu"

Il sindaco di Rocca San Casciano, Rosaria Tassinari, è intervenuta alla trasmissione di Videoregione “Salotto blu”, condotta da Mario Russomanno, affrontando in particolare su tre temi di attualità. Il primo riguarda, a grandi linee, alcuni argomenti dell’amministrazione comunale di Rocca San Casciano, dopo nove anni alla guida del municipio della cittadina della Festa del Falò. Ad un anno dalle elezioni comunali, il sindaco Tassinari parla anche del futuro dell’amministrazione comunale di Forlì, città dove il primo cittadino di Rocca vive con la famiglia e lavora da oltre vent’anni, come avvocato con studio proprio. Infine è intervenuta anche sulla difficile e complicata situazione della politica nazionale. Il servizio televisivo si potrà seguire su Videoregione rossa venerdì alle ore 23.15 e sabato alle 11.15; e in Videregione blu sabato alle 13.30 e domenica alle 8.15.