Il sindaco Drei al convegno sulla legalità? I Verdi: "Non è di buon gusto"

“Per ragioni di decenza il Sindaco di Forlì dovrebbe astenersi dal partecipare al convegno sulla legalità di Bologna del 26 marzo a cui è iscritto. Noi Verdi siamo notoriamente dei garantisti e per questo, quando Drei è stato raggiunto da avvisi di garanzia o da richieste di rinvio a giudizio, gli abbiamo detto che il suo dovere è quello di amministrare e di andare avanti, fatte salve le evidenti inadeguatezze politiche che però non hanno a che fare con i problemi di giustizia. Altra cosa ovviamente sarebbero eventuali condanne”.

E’ quanto si legge in una nota dei Verdi di Forlì.

“Però pretendere, come pretende, di svolgere una relazione ad un convegno sulla legalità, alla sicura presenza di magistrati e uomini di legge, non è una cosa né accettabile né di buon gusto. Cosa spera di ottenere facendo un intervento in quel convegno ? Una certificazione di amministratore ligio alle leggi e ai regolamenti ? Questa gliela daranno semmai, e glielo auguriamo, a Piazza Beccaria e non a Bologna ad un seminario dal titolo che, sic stantibus rebus, parrebbe perfino beffardo : “Buone pratiche e impegni per la legalità”. Non si agiti dunque, stia basso, si concentri su quello che deve fare e lasci stare quel tipo di vetrina, nella quale potrebbe essere accolto con imbarazzo, prestandosi anche a polemiche facilmente prevedibili”.