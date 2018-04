Il sindaco Drei presenta il rendiconto 2017: "Indicatori positivi e solidità economica"

E' stato discusso nel Consiglio comunale riunitosi giovedì il rendiconto 2017 dell'amministrazione di Forlì; un documento contabile che si caratterizza per riduzione delle entrate tributarie, ripresa degli investimenti e razionalizzazione della spesa a fronte del mantenimento dei servizi erogati ai cittadini. "Sono positivi i risultati di bilancio conseguiti e contenuti nel rendiconto dell'anno 2017 che, dopo anni di difficoltà, contiene indicatori positivi e ci mette in condizione di gestire i servizi con una base economica di maggiore solidità", ha dichiarato il sindaco Davide Drei

Ne è emerso una riduzione delle entrate tributarie, passate da 831 euro pro capite del 2016 a 774 euro pro capite del 2017 e delle entrate extra tributarie, da 30.515.722,28 euro del 2016 a 25.630.412,04 euro del 2017. Considerevole la ripresa degli investimenti, cresciuti dai 14.282.747,78 euro del 2016 a 17.676.824,68 euro del 2017. Il debito si contrae, passando dai 98.665.750,79 euro del 2016 ai 92.316.198,03 euro del 2017.

Il primo cittadino ha poi evidenziato "l'aspetto relativo alla razionalizzazione della spesa dell’apparato comunale. In particolare si è abbassata la spesa per il personale, da 31.682.251,19 euro del 2014 a 30.392.532,57 euro del 2017, a fronte di una diminuzione del 12,5% tra il 2014 e il 2017 del personale del Comune. In calo gli oneri finanziari, passati da 2.655.738,05 euro del 2016 a 2.521.739,84 euro nel 2017. Segno meno anche per la spesa per beni e servizi che va dai 65.191.872,16 euro del 2016 ai 60.692.076,91 del 2017. Infine, la spesa per i trasferimenti passa da 24.339.289,64 euro del 2016 a 20.578.396,54 euro del 2017".

Drei ha rimarcato che è stato "mantenuto l’impegno sul fronte del Welfare e dei Servizi Educativi erogati ai cittadini, che vedono il Comune di Forlì con standard tra i più avanzati a livello nazionale. Il rendiconto 2017 presenta un avanzo di 59 milioni di euro, dei quali circa 28 sono rappresentati da fondi accantonati imposti dalle normative, 12 da fondi vincolati per legge e circa 18 milioni da fondi disponibili dei quali, per la salvaguardia del pareggio costituzionale, la legge consente l'utilizzo di una somma pari a 7.851.000 euro. Una parte di tale somma è stata impiegata nella prima variazione di Bilancio, la restante parte – pari a 4.584.575 euro – è stata utilizzata per finanziare interventi deliberati dal Consiglio Comunale nel Piano Investimenti 2018 in ambito di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali, mobilità sostenibile, edilizia scolastica e arredo urbano".

"Inoltre, grazie ai significativi proventi derivanti dalle concessioni edilizie, nella prossima variazione di bilancio verrà finanziata la seconda tranche del progetto di videosorveglianza, in tema di sicurezza, per un importo di 300 mila euro", ha concluso Drei, sottolineando infine "come l’impatto sull’avanzo delle risorse stanziate e non impegnate per le spese correnti sia molto contenuto, dal momento che le risorse effettivamente disponibili per le spese correnti del 2017 sono state impiegate al 97%, salvaguardando un margine contenuto per eventuali emergenze".