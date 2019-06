Il sottosegretario alla Giustizia Morrone in Ungheria per i casi Tonello e Vassallo

"Rilanciare i rapporti bilaterali tra Italia e Ungheria, dare nuovo slancio alla cooperazione in materia giudiziaria e investigativa, soprattutto per i casi dei minori contesi, Chantal Tonello, resa irreperibile dalla madre sette anni fa, e i due fratelli italo-spagnoli, Martin e Caterina Vassallo, sottratti di recente dalla madre ungherese". Sono questi gli obiettivi della visita del sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone, a Budapest, dove martedì ha incontrato il sottosegretario di Stato per la Cooperazione in materia di Giustizia europea e internazionale, János Boka, per ribadire "la necessità di rafforzare la cooperazione e risolvere i casi di Chantal, Martin e Caterina".

"Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni in particolare sul ‘caso’ di Chantal, già oggetto di un incontro avvenuto il 2 maggio scorso tra il ministro Matteo Salvini e il suo omologo Pinter - evidenzia il sottosegretario -. Siamo fiduciosi che siano messe in campo tutte le misure necessarie per consentire ai padri di poter riabbracciare i propri figli". Morrone, successivamente, ha visitato l’istituto penitenziario “Budapest II” e ha incontrato il vice comandante del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Janos Schmel.

La visita di Morrone, sempre affiancato dall’ambasciatore d’Italia a Budapest, Massimo Rustico, si è conclusa mercoledì con un incontro bilaterale con il vice Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno d’Ungheria, Matyas Hegyeljai.