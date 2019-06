Il vicesindaco Mezzacapo replica a Ravaioli: "I forlivesi non l'hanno voluto"

"Marco Ravaioli, ex assessore, per mezzo mandato, della Giunta Drei probabilmente è pervaso dalla rabbia per essere fuori dai giochi e non essere riuscito nemmeno ad entrare in Consiglio comunale nonostante si fosse candidato addirittura a sindaco. Invece i forlivesi non l'hanno voluto e lo dicono le percentuali di voti da prefisso telefonico". Il vicesindaco Daniele Mezzacapo replica così al candidato di Forlì SiCura, che ha parlato di "ritorno al passato" commentando la composizione della nuova giunta di Gian Luca Zattini.

"Nonostante la cantonata che si è preso sale in cattedra e fa una analisi che sarebbe da analisi - continua l'esponente della Lega -. Parla di un ritorno al passato, parla di talebani, di cirrosi epatica e si permette addirittura di chiedere lumi su cosa ne sarà del centro Sstorico di Forlì, proprio lui che in tre anni da assessore è riuscito a farlo morire definitivamente ed è pure riuscito a piazzare le telecamere. Ma quello che più di sconvolgente c'è nella elucubrazione mentale del suo scritto è quando scrive che i componenti della nuova Giunta hanno una voglia insaziabile di comandare. Lui, Marco Ravaioli, che pur di salire in Giunta ha creato forti pressioni il povero Drei, cambiando le carte in tavola della lista che lo sosteneva "Noi con Drei"".

"Ad un certo punto, pur di salire sul carro la lista si è messa contro per forzare e farsi dare un posto in un assessorato. Drei, malandato, con la Giunta a pezzi nel 2016, è stato costretto a prenderselo - conclude Mezzacapo -. E così, Ravaioli, ce lo siamo trovato sullo scranno e ora vorrebbe insegnare ad altri e denigrare la nuova amministrazione votata dai cittadini con uno scritto dalle parole ricercate credendo di fare bella figura mentre invece è solo l'ultima brutta figura dopo quella di avere persino litigato con metà dei componenti della sua lista che si era presentata alle elezioni del 26 maggio. Non serve dire altro".