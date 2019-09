Impianti sportivi, Catalano (FI): "Non tralasciata nessuna struttura"

"La nuova amministrazione si è mossa incisivamente dai primi giorni dopo l'elezioni sulla situazione degli impianti sportivi. Non abbiamo tralasciato nessuna delle trentadue strutture. E di tutte le discipline. La ricognizione non è stata fatta in campagna elettorale per promettere, ma a vittoria ottenuta per assicurare". È quanto afferma il consigliere comunale di Forza Italia, Marco Catalano, aggiungendo che "Forli è fra le primissime città dell'Emilia Romagna per numero di palestre e purtroppo oltre il 60esimo posto come qualità delle stesse".

"La nuova amministrazione investirà sulle strutture invertendo in alcuni casi dove addirittura sono stati fatti investimenti importanti dai gestori degli impianti di proprietà comunale - prosegue l'esponente azzurro, che ha partecipato ai soppraluoghi con gli assessori Daniele Mezzacapo e Vittorio Cicognani e il personale dell'Ufficio Sport -. Nelle nostre visite abbiamo verificato lo stato della manutenzione sia ordinaria che straordinaria, lasciata la seconda sottotraccia. Per la palestra di Villafranca la nuova amministrazione ha già dato il via ai lavori e a breve sarà già operativa. La palestra aveva subito grossi danni in seguito all'alluvione dell inverno scorso".

"Da ultimo tengo a sottolineare che lavorerò e mi farò portatore col delegato perché gli spazi delle palestre e delle strutture sportive, nessuna esclusa, siano distribuiti in modo trasparente e democratico nonché meritocratico alle associazioni, società che osserveranno pedissequamente le regole per l'assegnazione. La giunta ha già fatto vedere che è sensibile allo sport, viatico assolutamente importante a far crescere una società".