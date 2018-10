"Impresa e libera professione tra leggi, leggine e tanta burocrazia": incontro del M5S

Impresa e libera professione tra leggi, leggine e tanta burocrazia. E’ il tema dell’incontro promosso dal M5S, che si terrà venerdì prossimo nel salone comunale di Forlì. "Una serata dedicata all’analisi dei problemi e all’individuazione delle soluzioni - spiegano i pentastellati -. Interverranno tecnici ed esperti che si confronteranno col mondo delle professioni per conoscere le problematiche forlivesi e trasformarle in potenzialità. Insomma, due ore di confronto rivolto a tutti i professionisti e cittadini in attesa di risposte concrete a criticità mai risolte".

Tra i relatori ci saranno Manuela Sangiorgi, sindaca di Imola e ragioniera responsabile del patronato Uil di Imola; Carlo De Girolamo, deputato del M5S, docente universitario e giurista specialista in Diritto del commercio internazionale; Ricky Salvatore Lantino, docente di Fiscalità internazionale, specialista di Diritto tributario e Diritto dell’economia e della finanza; Valerio Tacchini, notaio milanese impegnato nella riforma del notariato (esercita per importanti brand, per il M5S e per l’associazione Rousseau), consigliere del Ministero per i Beni e le attività culturali. Al termine (ore 21:00 circa) cena di autofinanziamento. Per informazioni/prenotazioni telefonare al numero 335 585 4710.