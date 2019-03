In arrivo 25mila euro per i comuni montani: sostegno alle attività locali

Sono 18 i progetti presentati da comuni montani dell’Emilia Romagna per la cui realizzazione il Governo ha stanziato 440.000 euro con un decreto firmato dai ministri per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, dell’Interno, Matteo Salvini e dell’Economia e delle finanze, Giovanni Tria. Ne dà notizia Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, dicendosi "molto soddisfatto per questo importante segnale del Governo nei confronti di queste località della nostra montagna. Nell’elenco ci sono i Comuni di Galeata, Portico e San Benedetto, Tredozio e Premilcuore che riceveranno 25.000 euro ciascuno per il progetto presentato. Tali riguardano iniziative a sostegno alle attività commerciali e per l’implementazione di servizi a favore del terzo settore.