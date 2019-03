In arrivo 4 milioni per la Provincia di Forlì-Cesena: "Il governo mantiene le promesse"

Quattro milioni di euro in arrivo per la Provincia di Forlì-Cesena. A dare l'annuncio è il segretario della Lega Romagna, il deputato Jacopo Morrone. "Il Governo ha mantenuto la promessa di inviare risorse alle Province - esordisce l'esponente del Carroccio -. Grazie a queste risorse sarà possibile avviare lavori indispensabili di manutenzione di scuole e strade. Importante farlo bene e in tempi rapidi. A questo fine i consiglieri di opposizione che ci rappresentano, pur non avendo accettato deleghe, controlleranno con attenzione l’attività del presidente e degli amministratori di centro sinistra ai vertici provinciali".

"Dobbiamo comunque evidenziare ancora una volta il disastro d provocato dalla legge Delrio, dal nome del ministro Pd che ha varato la fallita riforma di riordino territoriale - attacca Morrone -. La Provincia è sempre stata un punto di riferimento per il territorio e in particolare per le zone periferiche e l’elezione diretta degli amministratori era una garanzia di trasparenza. La trasformazione in ente di secondo livello, con un consiglio formato da sindaci e consiglieri che ovviamente pensano al bene dei propri comuni, il taglio drastico di risorse per attività essenziali e lo svuotamento di personale, trasferito in altre amministrazioni, ha reso la Provincia un guscio praticamente vuoto. Ora, grazie all’attuale Governo si sta assistendo all’attesa inversione di tendenza. Ma è doveroso far emergere che praticamente tutte le riforme intraprese dai governi a guida del Pd, dalla Delrio, alla ‘Fornero’ alla ‘Orlando’, rappresentano fallimenti che tocca alla Lega e agli alleati rimediare".