In Fratelli d'Italia si forma la nuova segreteria provinciale firmata Petri, assente il "gruppo storico"

La frattura dentro Fratelli d'Italia, uno dei partiti che sorregge la maggioranza del sindaco Gian Luca Zattini, è ormai coclamata. Prima la spaccatura per il gruppo consigliare, poi la costituzione di un nuovo circolo di militanti ed ora la nomina di una nuova segreteria, all'insegna dell'assenza del gruppo storico di Fratelli d'Italia ed in particolare dai fratelli Francesco e Davide Minutillo, quest'ultimo capogruppo in Consiglio a Forlì. Una nuova spiega che "il Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena, Roberto Petri, ai sensi dello statuto del partito, ha nominato la nuova direzione provinciale". Tuttavia, il gruppo storico di Fratelli d'Italia contesta che Petri abbia il ruolo di massimo vertice comunale del partito nella provincia di Forlì-Cesena.

La segreteria provinciale è così formata da diversi fuoriusciti di Forza Italia, tra cui Fabrizio Ragni e Marco Catalano a Forlì, Marco Casali e Alice Buonguerrieri nel Cesenate. LA nuova segreteria è formata così da Buonguerrieri Alice (Vice Coordinatrice-responsabile comprensorio cesenate), Cappelli Renato (Vice Coordinatore-rapporti istituzionali), Ragni Fabrizio (Vice Coordinatore resp. comprensorio forlivese) e asali Marco (settore agro-alimentare), Cassinadri Gloria, (resp. tesseramento), Catalano Marco, (Presidente circolo Forlì e Consigliere comunale), Cesaretti Maria Vittoria, (Assessore al Comune di Sarsina), De Capua Giovanni, (Marketing territoriale), Formica Domenico, (resp. rapporti Associazioni di Volontariato), Lucarelli Luca (presidente circolo Valle del Rubicone), Merendi Riccardo (Consigliere comunale di Dovadola), Montanari Franco (Presidente circolo Cesena città), Montemaggi Kitty (Resp. organizzazione), Moretti Lucio resp.Enti Locali (Consigliere comunale di Predappio), Pellegrini Nicola (resp. web / internet consigliere comunale di Mercato Saraceno), Polidori Cesare (Presidente circolo alta valle del Savio), Ricci Patrizia (resp. stampa e propaganda), Soragni Angelo (resp. rapporti associazioni professionali), Spinelli Stefano (resp. Industria e politiche della scuola e della famiglia), Suzzi Gianluca (Vice Sindaco di Sarsina), Zarrelli Emilio (presidente circolo di Cesenatico, resp. Turismo). Fanno, inoltre, parte della Direzione Provinciale di Forlì-Cesena di Fratelli d'Italia, come da statuto, i membri di diritto.

In relazione a queste nomine, Roberto Petri ha dichiarato: “Il buon risultato elettorale alle elezioni regionali, le crescenti adesioni che si stanno concretizzando con la costituzione di Circoli in tutta la provincia, le iscrizioni da parte di numerosi consiglieri ed amministratori di vari Comuni eletti in liste civiche, ed il crescente consenso alla politica di Giorgia Meloni, impone alla Destra romagnola il compito di porsi come polo di aggregazione e di alternativa al governo delle sinistre, da qui queste rinnovate e qualificate scelte". La prima riunione della Direzione Provinciale di Forlì-Cesena di Fratelli d'Italia avverrà a breve con la partecipazione del Coordinatore Regionale, Michele Barcaiuolo e dell' on. Galeazzo Bignami.