Inaugura il Circolo di Fratelli d'Italia di Predappio

Sabato alle 11, nella sede storica della destra cittadina in via Raffaello Sanzio, al fianco al Bar Italia, si terrà l'inaugurazione del Circolo di Fratelli d'Italia di Predappio. I simpatizzanti del centrodestra si incontreranno per discutere di temi locali e temi nazionali all'incontro saranno presenti con l'occasione Davide Minutillo (candidato alla camera dei deputati) e Alberto Balboni (candidato al senato della repubblica) assieme ai referenti locali Raffaele Bonavita, Gastone Proli e Billi. Dopo l'incontro si terrà un pranzo conviviale sempre al circolo. Per prenotarsi al pranzo contattare il numero 3455821485.