Inaugura la nuova sede della sezione mazziniana Giordano Bruno

Sabato alle 13 sarà inaugurata la nuova sede della sezione mazziniana Giordano Bruno che si sposta da Via Ribolle a viale Roma 267 nei locali della storica Cooperativa Antonio Fratti. L’assessore Sara Samorì e il consigliere comunale Michele Bertaccini raccoglieranno le firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per l’introduzione dell’educazione civica nelle scuole. "Questa proposta di legge, che verrà presentata dai ragazzi dell’Associazione Pensiero e Azione (fra i promotori della legge) e che come mazziniani forlivesi appoggiamo fortemente, ha obiettivi ambiziosi: riscoprire i principi fondamentali della Costituzione, approfondire il funzionamento delle istituzioni nazionali ed europee, nonché affrontare temi importanti quali il diritto al lavoro e delle famiglie, nonché la tutela dell’ambiente - viene spiegato -. Educare alla cittadinanza vuol dire essere e crescere come cittadini consapevoli, perché solo percependoci ed agendo come una comunità possiamo costruire una società migliore. Facciamo in modo che questa proposta di legge possa arrivare in Parlamento".