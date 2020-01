Inaugurata la sede elettorale di Fratelli d'Italia, presente anche Carlo Fidanza

Sabato all'inaugurazione della sede elettorale di Fdi ha partecipato l’europarlamentare Carlo Fidanza: “Il 27 gennaio saremo chiamati alla sfida del governo regionale e il collegamento con l’Europa sarà fondamentale. Per portare a casa la quantità maggiore possibile di fondi europei, che poi sono soldi degli italiani e quindi anche dei forlivesi. E per sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture stradali che decongestionino le attuali arterie, per ottenere risorse contro il dissesto idrogeologico e il rischio sismico, per difendere gli operatori balneari dalla direttiva Bolkestein, per dire no all’ipotesi di una plastic tax europea che sarebbe un’ulteriore mazzata per le imprese di questo territorio”.

È intervenuto anche il capogruppo provinciale e comunale di Fdi Davide Minutillo affermando come Fdi continuerà ad essere una forza leale della coalizione di centrodestra che governa la città. Presente anche il sindaco Gian Luca Zattini. Sono intervenuti successivamente i candidati al consiglio regionale Renato Cappelli, Kitty Montemaggi. Gloria Cassinadri e Lucio Moretti i quali hanno esposto i loro programmi per le elezioni regionali