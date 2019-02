Elezioni, Zattini inaugura la sua "casa": "Vogliamo svegliare Forlì da un sonno che dura da troppo tempo"

È stata inaugurata lunedì pomeriggio la sede del comitato elettorale ‘Gian Luca Zattini Sindaco’ in Piazza Saffi 2, sotto il loggiato del Comune. Al taglio del nastro era presente tra gli altri anche il leader parlamentare della Lega Romagna e sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone. "Noi vorremo essere una grande famiglia - ha affermato Zattini -. Questa deve essere la sede dei forlivesi, in cui sia possibile presentare le proprie istanze e parlare tra di noi".

"Si deve prendere coscienza che si può e si deve cambiare - ha proseguito il candidato sindaco -. Noi non vogliamo essere un'alternativa, ma il futuro della città di Forlì. Ho bisogno del vostro aiuto, voi siete la mia squadra. Siete quelli che mi devono portare al grande sogno. Credo che ci sia tutto per potere fare qualcosa di importante. Vogliamo impegnarci per svegliare la città da un sonno che dura da troppo tempo. Forlì ha delle potenzialità enormi".

"Il nostro scopo è l'interesse della comunità - ha aggiunto -. Dobbiamo essere tutti finalizzati a vedere nella città che si risveglia un progetto che porti sicurezza, servizi, scuole migliori ed infrastrutture. Bisogna ascoltare chi fa impresa e dà lavoro". Poi una promessa: "Meno burocrazia per le imprese; il programma si farà sulle intenzioni della città. Noi abbiamo le idee chiare, ci siamo confrontati e ci stiamo lavorando. Vogliamo fare qualcosa che sia determinante per la città". Quindi ha concluso: "Non prometto nulla, ma saremo onesti, seri e competenti. Non ho dubbi sul fatto che si vinca, perchè la città ha bisogno di un cambiamento e di voltare pagina". All'inaugurazione erano presenti gli esponenti locali e nazionali, di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Pri che in questi mesi ne hanno caldeggiato la candidatura e che costituiscono la coalizione di centro destra per le prossime elezioni amministrative.