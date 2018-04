Incarico esterno all'ex capogruppo Pd di Parma, la giunta al M5S: "Pareri conformi"

"La giunta ha approvato una delibera con tutti i pareri conformi". È la laconica risposta dell'assessore all'Urbanistica del Comune di Forli', Francesca Gardini, al question time presentato martedì pomeriggio in Consiglio comunale dal Movimento 5 Stelle in merito all'affidamento diretto di un incarico esterno a Nicola Dall'Olio, ex capogruppo del Partito democratico a Parma. "La giunta non puo' fare affidamenti diretti", ribadisce il pentastellato Daniele Vergini, e infatti la giunta è stata iscritta nel registro egli indagati. "O siete incompetenti o si puo' pensare ogni cosa. È l'ennesima figuraccia", ha concluso. (fonte Dire)