Inclusione sociale delle persone sorde, Paolo Zoffoli primo firmatario di una nuova legge regionale

La Commissione Sanità della Regione Emilia-Romagna ha iniziato il proprio iter la legge, di iniziativa dei consiglieri Pd, volta a garantire l'inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva. "Si tratta di un percorso lungo e a tratti anche complicato, ma costruito insieme alla collaborazione delle Associazioni più rappresentative a livello regionale - spiega il primo firmatario Paolo Zoffoli -. Abbiamo cercato, attraverso questa legge, di supportare e rispondere alle esigenze e ai bisogni di tutti coloro che vivono questa condizione di disabilità. Adesso il prossimo passo sarà quello di approvare questo progetto e far si che le sperimentazioni messe in campo diventino realtà continuative per le persone affette da sordità".

Il relatore Giuseppe Boschini è entrato nel merito e spiega: "Garantire e facilitare l'accesso a queste persone alle prestazioni e ai servizi sociosanitari, promuovendo anche politiche e misure per la loro inclusione sociale è l’obiettivo della legge". "Nella nostra Regione circa 4000 persone sono affette da grave sordità, molte delle quali hanno riscontrato difficoltaÌ nell'apprendere la lingua parlata, o hanno dovuto ricorrere nel corso della loro vita a specifiche forme di supporto per l'apprendimento o per la piena socialitàÌ - spiega Boschini - Nel nostro paese e in Emilia-Romagna norme generali tutelano giàÌ vari aspetti del riconoscimento, della diagnosi, della cura e dell'assistenza per le persone sorde. Tuttavia, vi è la necessità di fare un salto di qualità".

"Pensiamo a tutte le difficoltà che i sordi riscontrano nella loro vita quotidiana che spesso chi non vive questo disagio non comprende, dall’accesso all’informazione a guardare un film al cinema, dal seguire un comizio politico o ad accedere ai servizi pubblici, alla scuola o al lavoro - conitnua È importante tutelare i loro diritti, e questa legge interviene proprio per aiutarli a partecipare alla vita sociale, oltre che a promuovere il lavoro di screening fin dalla prima infanzia per la diagnosi precoce della patologia e per sancire il principio della libera scelta per le persone o le famiglie, al fine di individuare fra i tanti strumenti tecnologici e di mediazione linguistica a supporto di questa disabilità la migliore soluzione. Credo sia un modo per affrontare in maniera innovativa il tema della sordità e per dare risposte a chi in Emilia-Romagna vive questa difficoltà”. Il 10 giugno è prevista la discussione generale, il 17 giugno l’udienza conoscitiva seguito dal 18 giugno dalla presentazione dell’articolato ed infine indicativamente il 25 giugno, durante la seduta del consiglio regionale. si procederà all’approvazione della legge.