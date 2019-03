Sicurezza e immigrazione: incontro di FdI con Zattini, Toni Capuozzo e Paolo Diop

Sabato alle 16.30, al comitato elettorale Zattini Sindaco, in Piazza Saffi 2, il movimento di Fratelli d’Italia organizza incontro su sicurezza e immigrazione. Saranno ospiti Toni Capuozzo, famoso giornalista e scrittore già vicedirettore del Tg5 , conduttore della trasmissione giornalistica settimanale Terra e reporte di guerra in Iraq Afghanistan, Somalia e Medio Oriente; e Paolo Diop, responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia iscelto personalmente da Giorgia Meloni. Interverranno nel corso della conferenza Gianluca Zattini, candidato sindaco del centrodestra e Davide Minutillo capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. Presenti Anche Francesco Minutillo membro assemblea nazionale, Riccardo Benetti dirigente comunale di Fdi e Mattero Parisi, responsabile Gioventù nazionale.