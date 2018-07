Confermato oggi in via Ribolle l’incontro con la Boschi. Attesa per l’annuncio di Di Maio

Confermato l’appuntamento di oggi pomeriggio alle 18.30 al parco “Incontro” di via Ribolle a Forlì, con i deputati Marco Di Maio e Maria Elena Boschi. A condurre l’iniziativa sarà il giornalista Mario Russomanno. Non si terrà, invece, l’incontro successivamente in programma a Cesena. L’iniziativa ruoterà attorno alle tematiche di attualità nazionale, ma avrà un riflesso inevitabile anche per quanto riguarda l’ambito locale. È attesa, infatti, una presa di posizione da parte del deputato Marco Di Maio dopo l’annuncio del sindaco in carica, Davide Drei, di farsi da parte e non candidarsi per un secondo mandato.

Secondo varie fonti, il parlamentare sarebbe da più parti corteggiato per candidarsi alla guida della coalizione di centrosinistra alle elezioni comunali del 2019. Circostanza non confermata e non smentita finora; quella di oggi è la prima occasione in cui Di Maio (eletto alla Camera il 4 marzo dopo aver vinto sul collegio uninominale di Forlì e Faenza) parlerà in pubblico dopo il ritiro di Drei dalla corsa.