Elezioni, "Incontiamoci": il tour di Zattini fa tappa a Vecchiazzano

Prosegue il tour nei quartieri del candidato sindaco di centro destra Gian Luca Zattini. Sabato alle 10 il circolo dei Repubblicani di Vecchiazzano, in via Castel Latino 32/A, Zattini incontrerà i cittadini per parlare delle criticità che interessano la zona. La lista Civica "Forlì Cambia - Zattini Sindaco" ha programmato sempre per sabato una raccolta firme per la sottoscrizione della lista al bar "Nati a Forlì", in piazza Cavour 33, dalle 16 alle 19.